«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Ростов» — «Динамо». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе « Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Динамо».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Московское «Динамо» набрало 27 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (26) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят московские команды ЦСКА (32) и «Спартак» (29).