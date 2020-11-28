Судьи отменили гол Салаха из-за миллиметрового офсайда. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». К 35-й минуте матча счёт не открыт — 0:0.



На 34-й минуте матча нападающий гостей Мохамед Салах забил гол. Алисон Бекер выбил мяч к центру поля, Фирмино тут же перевёл его на египтянина, который ворвался в штрафную и пробил точно в цель! VAR вмешался в голевую атаку «Ливерпуля», усмотрев в ней положение вне игры!

Видео момента с отменённым голом Салаха:

На 19-й минуте хозяева не реализовали пенальти.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.