Судьи отменили гол Салаха из-за миллиметрового офсайда. Видео
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». К 35-й минуте матча счёт не открыт — 0:0.
На 34-й минуте матча нападающий гостей Мохамед Салах забил гол. Алисон Бекер выбил мяч к центру поля, Фирмино тут же перевёл его на египтянина, который ворвался в штрафную и пробил точно в цель! VAR вмешался в голевую атаку «Ливерпуля», усмотрев в ней положение вне игры!
Видео момента с отменённым голом Салаха:
На 19-й минуте хозяева не реализовали пенальти.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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