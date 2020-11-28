Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судьи отменили гол Салаха из-за миллиметрового офсайда. Видео

Судьи отменили гол Салаха из-за миллиметрового офсайда. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». К 35-й минуте матча счёт не открыт — 0:0.

На 34-й минуте матча нападающий гостей Мохамед Салах забил гол. Алисон Бекер выбил мяч к центру поля, Фирмино тут же перевёл его на египтянина, который ворвался в штрафную и пробил точно в цель! VAR вмешался в голевую атаку «Ливерпуля», усмотрев в ней положение вне игры!

Видео момента с отменённым голом Салаха:

На 19-й минуте хозяева не реализовали пенальти.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020