Лондонский «Арсенал» распродал все билеты на матч Лиги Европы за 20 минут

Лондонский «Арсенал» за 20 минут распродал все 2000 билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с венским «Рапидом».



Как сообщает Sky Sports, «канониры» станут первым клубом английской Премьер-лиги, который примет болельщиков на домашнем матче в этом сезоне. В последний раз болельщики были допущены на стадион «Эмирейтс» почти девять месяцев назад: 7 марта «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.



Клуб принял решение о продаже билетов на этот матч, заявив, что «различные ограничения и руководящие принципы для матчей УЕФА, в сочетании с короткими сроками предоставления и получения информации от наших болельщиков, в конечном итоге создали бы слишком много осложнений и риск путаницы и разочарования для болельщиков». Многие из 45 000 владельцев сезонных абонементов клуба не смогли получить билеты.



«Арсенал» планирует провести голосование за получение билетов на матч 12-го тура АПЛ с «Бёрнли», который состоится 13 декабря.

АПЛ допустит зрителей на матчи в Лондоне и Ливерпуле. В Манчестере ограничения не сняты