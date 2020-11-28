Лондонский «Арсенал» распродал все билеты на матч Лиги Европы за 20 минут

Лондонский «Арсенал» за 20 минут распродал все 2000 билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с венским «Рапидом».
Как сообщает Sky Sports, «канониры» станут первым клубом английской Премьер-лиги, который примет болельщиков на домашнем матче в этом сезоне. В последний раз болельщики были допущены на стадион «Эмирейтс» почти девять месяцев назад: 7 марта «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Клуб принял решение о продаже билетов на этот матч, заявив, что «различные ограничения и руководящие принципы для матчей УЕФА, в сочетании с короткими сроками предоставления и получения информации от наших болельщиков, в конечном итоге создали бы слишком много осложнений и риск путаницы и разочарования для болельщиков». Многие из 45 000 владельцев сезонных абонементов клуба не смогли получить билеты.
«Арсенал» планирует провести голосование за получение билетов на матч 12-го тура АПЛ с «Бёрнли», который состоится 13 декабря.
- 28 ноября 2020
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