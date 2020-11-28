Семак: «Зенит» второй матч подряд теряет 2 очка. Там — судейство, здесь сами не забили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0).



«Начали неплохо. Конечно, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать. Когда поле поехало, было много борьбы, в том числе и с газоном. Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд. Там — судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки, когда нам не нужно этого делать.

Момент Барриоса? Или технически не получилось, или поле помешало. Убойная позиция была, жаль, что не смог попасть. Много моментов было не только у него, но и у Артема, и у Малкома", — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».