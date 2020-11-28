Главный тренер тульского «Арсенала» Парфёнов прокомментировал ничью с «Зенитом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).



«Доволен характером команды, говорил, что он есть. Но только через такие матчи можно вернуть уверенность и удачу. Кроме того что было тяжело, было достаточно неплохих моментов в атаке – создавали в первом тайме, когда были посвежее, но качество газона позволяло.



Во втором тайме «Зенит» добавил. Появилось больше свободного пространства. Здесь надо почаще доводить до ударов и опасных эпизодов. В этом плане, наверное, хотелось бы добавить. А так, очень хотели сыграть достойно и взять очки, потому что они нам очень нужны», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице