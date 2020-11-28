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«Брайтон» — «Ливерпуль»: Лаллана, проведя на полё восемь минут, был заменён

«Брайтон» — «Ливерпуль»: Лаллана, проведя на полё восемь минут, был заменён
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». Идёт 72-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте матча был заменён полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана — вместо него на поле вышел иранский полузащитник Алиреза Джаханбакш. Примечательно, что 32-летний англичанин на 63-й минуте заменил нападающего Аарона Коннолли.

Адам Лаллана до перехода в «Брайтон» шесть лет защищал цвета «Ливерпуля».

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

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