«Брайтон» — «Ливерпуль»: Лаллана, проведя на полё восемь минут, был заменён
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». Идёт 72-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.
На 70-й минуте матча был заменён полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана — вместо него на поле вышел иранский полузащитник Алиреза Джаханбакш. Примечательно, что 32-летний англичанин на 63-й минуте заменил нападающего Аарона Коннолли.
Адам Лаллана до перехода в «Брайтон» шесть лет защищал цвета «Ливерпуля».
Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:26
-
17:21
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:36
-
15:29
-
15:09
-
14:57
-
14:44
-
14:25
-
14:02
-
13:58
-
13:37
-
13:36
-
13:27
-
13:21
-
13:21
-
13:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам