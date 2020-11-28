Милевский: рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив гол

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский в эфире канала «Беларусь 5» объявил об уходе из белорусского клуба.
«Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня. Карьера футболиста не закончена, всё ещё впереди», – цитирует Милевского By.tribuna.com.
В матче 30-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест обыграло «Неман» со счётом 3:1. Милевский забил победный гол. «Динамо» набрало 54 очка в турнирной таблице и заняло четвёртое место в чемпионате.
Контракт 35-летнего Милевского с «Динамо» Брест истекает 31 декабря. В нынешнем сезоне Милевский во всех турнирах в 34 матчах забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Сообщалось, что кипрский «Пафос» готов предложить экс-игроку киевского «Динамо» и российского «Тосно» соглашение сроком на шесть месяцев, которое начнёт действовать с января 2021 года.
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