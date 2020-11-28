«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Динамо» на матч 16-го тура РПЛ.
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз.
Запасные: Рудаков, Безруков, Кочканян, Павловец, Лангович, Топурия, Сухомлинов, Алмквист, Тошевски, Сохиев.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Терехов, Грулёв, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.
Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Динамо».
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