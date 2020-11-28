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Хендерсон: такое чувство, что два очка просто убежали от нас

Хендерсон: такое чувство, что два очка просто убежали от нас
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).

«Это был наш матч. На мой взгляд, мы должны были выиграть. Видел повтор момента со вторым пенальти. Такое чувство, что мы стоим здесь каждую неделю и обсуждаем подобные инциденты. Не хочу попасть в беду, но, по-моему, в том моменте не было нарушения правил. Очевидно, что судьи знают правила лучше нас, но, думаю, ребята сегодня были великолепны и заслужили три очка.

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В первом тайме были вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Во втором тайме мы полностью исправили свои ошибки и взяли игру под контроль. У нас было несколько моментов, которые мы не реализовали. В целом мы должны позитивно смотреть в будущее и извлечь из этого матча максимальную пользу, потому что результат — это не что иное, как случайность. Такое чувство, что два очка просто убежали от нас", — цитирует капитана мерсисайдцев BBC.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

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