Канищев — о «Зените»: ничего не меняется. Малком — провальный трансфер

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре петербургской команды под руководством Сергея Семака.

«По Семаку решение должно принимать руководство «Зенита». Они доверили ему этот пост. К сожалению, ничего не меняется ни с точки зрения результата, ни с точки зрения игры. Самое печальное — сегодняшнее качество футболистов. За это несут ответственность и игроки, и тренер. Призывать к смене тренера мне некорректно. Результаты мы видим, как и качество.



Малком — провальный трансфер. Выброшенные на ветер деньги. Никакого прогресса за два года. Человек не даёт результата, не помогает в организации игры. Вопросы к селекции, некачественная покупка, к великому сожалению. Может, что-то изменится, но пока это провальная история», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.