Очередной игрок «Ливерпуля» получил травму
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил травму в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).
Как сообщает британский журналист Бен Диннери в «Твиттере», 34-летний англичанин во втором тайме повредил заднюю поверхность бедра. На 74-й минуте его заменил воспитанник мерсисайдцев Кёртис Джонс.
В этом сезоне Джеймс Милнер в восьми матчах АПЛ отдал одну результативную передачу. На его счету четыре матча на групповой стадии Лиги чемпионов.
Напомним, 22 ноября в матче 9-го тура с «Лестером» (3:0) травмировал заднюю поверхность бедра другой полузащитник красных, Наби Кейта.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» стал лидером АПЛ, сыграв вничью с «Брайтоном»
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