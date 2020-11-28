Очередной игрок «Ливерпуля» получил травму

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил травму в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).



Как сообщает британский журналист Бен Диннери в «Твиттере», 34-летний англичанин во втором тайме повредил заднюю поверхность бедра. На 74-й минуте его заменил воспитанник мерсисайдцев Кёртис Джонс.

В этом сезоне Джеймс Милнер в восьми матчах АПЛ отдал одну результативную передачу. На его счету четыре матча на групповой стадии Лиги чемпионов.



Напомним, 22 ноября в матче 9-го тура с «Лестером» (3:0) травмировал заднюю поверхность бедра другой полузащитник красных, Наби Кейта.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.