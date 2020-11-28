Марез уже на 6-й минуте открыл счёт в матче с «Бёрнли». Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча проходит на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». Идёт 19-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 6-й минуте матча — полузащитник хозяев Родриго Эрнандес забрал мяч, отыграл на Кевина Де Брёйне, тот нашёл в центре штрафной «Бёрнли» Мареза — алжирец аккуратным ударом подкрутил мяч впритирку со штангой. Это второй гол Рияда Мареза в нынешнем сезоне АПЛ.
Видео первого гола «Манчестер Сити» в сегодняшнем матче:
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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