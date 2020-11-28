Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: даже если Вендел и Оздоев восстановятся к «Брюгге», вряд ли смогут серьёзно помочь

Семак: даже если Вендел и Оздоев восстановятся к «Брюгге», вряд ли смогут серьёзно помочь
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0) сказал, смогут ли полузащитники Вендел и Магомед Оздоев восстановиться к матчу 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге».

«Посмотрим. Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьёзно помочь», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Брюгге» сыграет с «Зенитом» 2 декабря.

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. «Зенит» набрал 32 очка в 16 матчах и вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) — на 13-м месте.

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020