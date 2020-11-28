Семак: даже если Вендел и Оздоев восстановятся к «Брюгге», вряд ли смогут серьёзно помочь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0) сказал, смогут ли полузащитники Вендел и Магомед Оздоев восстановиться к матчу 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге».

«Посмотрим. Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьёзно помочь», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Брюгге» сыграет с «Зенитом» 2 декабря.

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. «Зенит» набрал 32 очка в 16 матчах и вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) — на 13-м месте.