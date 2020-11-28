Мурад Мусаев вступил в споры с арбитром и получил красную карточку после матча с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после финального свистка в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1) нецензурно высказался в сторону главного арбитра встречи Сергея Иванова и получил красную карточку.

Чуть ли не все футболисты «Краснодара» пошли спорить с арбитром в концовке, Мусаев тоже вступил в перепалку с рефери, за что получил красную карточку. Отметим, специалист уже второй раз в сезоне зарабатывает удаление в концовке матча. Аналогичная ситуация произошла после встречи 6-го тура с «Ростовом» (1:1). Тогда после свистка Мусаев саркастично аплодировал арбитру.

Единственный гол забил форвард Мохамед Конате. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с углового навесил к ближней штанге, где собралась настоящая куча мала. Из этого скопления футболистов обеих команд удачнее всех выпрыгнул Конате и головой отправил мяч в ближний угол ворот.