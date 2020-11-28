Семак: Прохин, скорее всего, безальтернативный кандидат в центр обороны на матч с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0) заявил, что защитник Данила Прохин, с большой долей вероятности, появится в стартовом составе на матч 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге».

«В сложившейся ситуации Прохин, скорее всего, безальтернативный кандидат в центр обороны „Зенита“ на матч с «Брюгге». Что касается игры, то есть много вопросов, но понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее не очень уверенно играли», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.



«Брюгге» сыграет с «Зенитом» 2 декабря.



Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. «Зенит» набрал 32 очка в 16 матчах и вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) — на 13-м месте.