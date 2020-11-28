В матче с «Бёрнли» вингер «Ман Сити» набрал уже 100-е очко по системе «гол+пас» в АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча проходит на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». Идёт 43-я минута матча, счёт — 3:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — Кевин Де Брёйне нашёл в центре штрафной «Бёрнли» Рияда Мареза — алжирец аккуратным ударом подкрутил мяч впритирку со штангой. Этот гол позволил 29-летнему алжирцу набрать сотое очко по системе «гол+пас» в АПЛ.

Фото можно увидеть на странице Opta в «Твиттере».

Интересно, что на 22-й минуте Марез сделал дубль в сегодняшнем матче.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.