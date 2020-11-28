«Интер» разгромил «Сассуоло» и поднялся на 2-е место в Серии А
В матче 9-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 4-й минуте матча счёт открыл нападающий «Интера» Алексис Санчес, ему ассистировал форвард Лаутаро Мартинес. Спустя 10 минут защитник хозяев Влад Кирикеш забил гол в собственные ворота. Роберто Гальярдини довёл счёт до разгромного на 60-й минуте, голевую передачу отдал Маттео Дармиан.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ему помогали Валентино Фьорито и Джованни Баччини. Резервный арбитр — Давиде Герзини.
«Интер» в 9 матчах набрал 18 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, обогнав «Сассуоло» (18).
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