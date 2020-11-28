Первый гол Бенжамена Менди за «Манчестер Сити». Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча проходит на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». После первого тайма счёт — 3:0 в пользу хозяев.



На 41-й минуте матче случилось знаменательное событие — французский защитник хозяев Бенджамен Менди забил свой первый гол за «горожан». Кевин Де Брёйне выполнил очередную классную передачу к углу вратарской, где Менди ударом в касание переправил мяч под дальнюю штангу ворот.

Видео первого гола Менди за «Манчестер Сити»:

26-летний француз в июле 2017 года за € 57,5 млн перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако».



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.