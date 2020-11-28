Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Японский хавбек «Ростова» Хасимото не сыграет в этом году из-за травмы

Японский хавбек «Ростова» Хасимото не сыграет в этом году из-за травмы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии команды в преддверии матча 16-го тура РПЛ с «Динамо».

«К какой манере игры „Динамо“ готовиться проще? Готовиться одинаково, другое дело, как получится. Бабурин вместо Песьякова? Песьяков получил небольшое повреждение, поэтому сегодня играет Бабурин.

Состояние Кэнто Хасимото? Его можно ждать приблизительно в марте. До конца этого отрезка он не сыграет. Насколько Гигович готов к игре в стартовом составе? Сегодня после игры я вам скажу, посмотрим. Не будем вспоминать, кого нет, есть реалии – в них живём и работаем.

Когда ждать Мамаева и Козлова? Козлова возможно уже в следующем туре. Он должен уже начать тренироваться в общей группе, нужно смотреть динамику во время тренировочного процесса. По Паше сложно пока сказать, будем тоже смотреть», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Шварц: кто сможет заменить Норманна и Хасимото? Это головная боль Карпина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020