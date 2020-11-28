Японский хавбек «Ростова» Хасимото не сыграет в этом году из-за травмы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии команды в преддверии матча 16-го тура РПЛ с «Динамо».
«К какой манере игры „Динамо“ готовиться проще? Готовиться одинаково, другое дело, как получится. Бабурин вместо Песьякова? Песьяков получил небольшое повреждение, поэтому сегодня играет Бабурин.
Состояние Кэнто Хасимото? Его можно ждать приблизительно в марте. До конца этого отрезка он не сыграет. Насколько Гигович готов к игре в стартовом составе? Сегодня после игры я вам скажу, посмотрим. Не будем вспоминать, кого нет, есть реалии – в них живём и работаем.
Когда ждать Мамаева и Козлова? Козлова возможно уже в следующем туре. Он должен уже начать тренироваться в общей группе, нужно смотреть динамику во время тренировочного процесса. По Паше сложно пока сказать, будем тоже смотреть», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
- 28 ноября 2020
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