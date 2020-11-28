Поттер — о матче с «Ливерпулем»: VAR — будущее футбола

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).



«Я думаю, что с точки зрения самоотдачи сегодня мы были действительно хороши. Мы играли против сильнейшей команды Англии. Сегодня удача оказалась на нашей стороне.



В первом тайме мне понравилась наша игра. В первые пять или десять минут мы были опаснее, и, будь у нас чуточку больше везения, мы могли выти вперёд. Я думаю, что мы выдержали сегодняшнее испытание. Во втором тайме соперник полностью владел инициативой, но постепенно мы вернулись в игру и выложились на все сто. Считаю, что мы заслужили этот результат.



В футбол играют люди, так что невозможно полностью искоренить ошибки. Я думаю, что все должны принять VAR. Эта технология — будущее футбола», — приводит слова Поттера BBC.



«Брайтон» набрал 10 очков и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (21) — на первом месте.

«Ливерпуль» стал лидером АПЛ, сыграв вничью с «Брайтоном»