Мусаев: судья сказал, что дал мне красную карточку за несогласие

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал своё удаление после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).



«Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших игроков, а судья не дал нам завершить атаку. Он сказал, что дал мне красную карточку за несогласие», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Футболисты «Краснодара» пошли спорить с арбитром в концовке, Мусаев тоже вступил в перепалку с рефери, за что получил красную карточку. Отметим, специалист уже второй раз в сезоне зарабатывает удаление в концовке матча. Аналогичная ситуация произошла после встречи 6-го тура с «Ростовом» (1:1). Тогда после свистка Мусаев саркастично аплодировал арбитру.