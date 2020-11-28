Мусаев: де Вильене потребуется операция

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал состояние Тонни де Вильены после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).



«Сейчас трудно говорить о травме Вильены. Он пока не может ходить, ему потребуется операция», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард Мохамед Конате.

«Химки» набрали 18 очков и занимают 11-е место в таблице чемпионата России. «Краснодар» (21) — на девятом месте в розыгрыше РПЛ. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Спартак» (29).