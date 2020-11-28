«Отставки Мусаева не будет и быть не должно». Уткин — о поражении «Краснодара» от «Химок»

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал проигрыш «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» и выразил мнение, что не стоит отправлять тренера «быков» Мурада Мусаева в отставку.
«И снова полно соображений об отставке Мусаева. Две вариации: а) она неизбежна, б) она запоздала, что близко по смыслу, но не одно и то же. А мне кажется, наоборот, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами «Краснодара». В срочной отставке нет никакого смысла.
А дальше… А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещё трое пытались. Между тем Мусаеву ещё надо было свою команду в лигу завести. Пройти через квалификацию — серьёзное достижение, как-то вы про это забыли. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба — ставка вдолгую… С чего ж его выгонять? Как-то нелогично", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 28 ноября 2020
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