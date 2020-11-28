Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Кёльну»

В матче 9-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» уступила «Кёльну». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Кёльна» Эйе Скири. Во втором тайме Скири оформил дубль. На 74-й минуте полузащитник дортмундской команды Торган Азар отыграл один мяч, ассистировал ему хавбек Джованни Рейна.

«Боруссия», на счету которой 18 очков, опустилась на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» (22) занимает первую позицию. «РБ Лейпциг» (20) поднялся на второе место, «Кёльн» набрал 6 очков и покинул зону вылета.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1

«РБ Лейпциг» — «Арминия» — 2:1

«Унион» — «Айнтрахт» — 3:3

«Штутгарт» — «Бавария» — 1:3