Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Кёльну»

В матче 9-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» уступила «Кёльну». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Кёльна» Эйе Скири. Во втором тайме Скири оформил дубль. На 74-й минуте полузащитник дортмундской команды Торган Азар отыграл один мяч, ассистировал ему хавбек Джованни Рейна.
«Боруссия», на счету которой 18 очков, опустилась на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» (22) занимает первую позицию. «РБ Лейпциг» (20) поднялся на второе место, «Кёльн» набрал 6 очков и покинул зону вылета.
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1
«РБ Лейпциг» — «Арминия» — 2:1
«Унион» — «Айнтрахт» — 3:3
«Штутгарт» — «Бавария» — 1:3
- 28 ноября 2020
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