«Манчестер Юнайтед» грозит огромный штраф

«Манчестер Юнайтед» подвергся масштабной кибератаке.
Киберпреступники требуют у «Манчестер Юнайтед» миллионы евро за неразглашение полученных данных — существует возможность утечки конфиденциальной информации. Клубу грозит штраф до € 18 млн, если они удовлетворят требования хакеров, которые просят выкуп, сообщает Daily Mail.
Если заплатят хакерам, «манкунианцы» могут нарушить новое законодательство США и получить огромный штраф. «МЮ» котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому американское законодательство вправе применять санкции к английскому клубу.
Управление по контролю за иностранными активами США, подразделение казначейства, предупредило, что уплата выкупа только увеличит состояние преступников и побудит их снова совершать хакерские атаки.
Ещё один штраф, в размере до € 22 млн, «Манчестер Юнайтед» может получить от британского Управления по вопросам информации (ICO), если будет доказано нарушение защиты данных болельщиков.
- 28 ноября 2020
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