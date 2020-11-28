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«Манчестер Юнайтед» грозит огромный штраф

«Манчестер Юнайтед» грозит огромный штраф
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» подвергся масштабной кибератаке.

Киберпреступники требуют у «Манчестер Юнайтед» миллионы евро за неразглашение полученных данных — существует возможность утечки конфиденциальной информации. Клубу грозит штраф до € 18 млн, если они удовлетворят требования хакеров, которые просят выкуп, сообщает Daily Mail.

Если заплатят хакерам, «манкунианцы» могут нарушить новое законодательство США и получить огромный штраф. «МЮ» котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому американское законодательство вправе применять санкции к английскому клубу.

Управление по контролю за иностранными активами США, подразделение казначейства, предупредило, что уплата выкупа только увеличит состояние преступников и побудит их снова совершать хакерские атаки.

Ещё один штраф, в размере до € 22 млн, «Манчестер Юнайтед» может получить от британского Управления по вопросам информации (ICO), если будет доказано нарушение защиты данных болельщиков.

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