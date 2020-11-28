Третий гол Мареза в матче с «Бёрнли». Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча проходит на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». Идёт 73-я минута матча, счёт — 5:0 в пользу хозяев.



На 69-й минуте матча «горожане» забили пятый мяч в ворота вратаря гостей Бэйли Пикока-Фаррела — Кевин Де Брёйне сделал роскошный заброс из глубины, Филип Фоден мягко навесил в штрафную, а Рияд Марез головой вколотил мяч в сетку ворот. 29-летний алжирец оформил хет-трик в сегодняшнем матче.

Видео третьего гола алжирца в матче:

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.