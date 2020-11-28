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«Эвертон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Лидс Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Дэвис, Аллан, Дукуре, Айуоби, Родригес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Лоссль, Мина, Бернард, Делф, Стгурдссон, Гомеш, Тосун.

«Лидс»: Меслье, Кох, Эйлинг, Даллас, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Рафаэл, Бэмфорд, Алиоски

Запасные: Касилья, Дэвис, Стрёйк, Родриго, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (11) — на 15-м месте.

Проморолик к матчу «Эвертон» — «Лидс Юнайтед»:

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