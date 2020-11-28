Сутормин: наверное, где-то нужно было ударить на удачу и мяч бы залетел

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью в матче с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Упустили победу. Были моменты, не забили. Конечно, провели не лучший матч. При этом моменты были, но, к сожалению, не забили, подвела реализация. Потеряли важные два очка.



У нас хорошая команда. Молодые ребята, которые с нами тренируются, — все мастеровитые. По сегодняшней игре каких-то особых моментов не дали создать сопернику. С точки зрения игры, обороны и перестроений, с этим справились. Было комфортно с партнерами, взаимопонимание на хорошем уровне. Упустили победу из-за того, что не реализовали моменты.



У «Зенита» было много моментов, но игроки почти не били из-за пределов штрафной? Хотели разыграть до верного. Наверное, где-то нужно было ударить на удачу и мяч бы залетел. Матч Лиги чемпионов показал, что без ударов нет голов. Два хороших удара, и мы уже проигрываем — 0:2. Будем работать над ошибками. Если хотим разыгрывать до верного, надо больше созидать, больше создавать моментов. Нужно было чаще бить по воротам.



Если даже сил нет, надо брать их из резервов. Тяжело, но в целом, когда выигрываешь, восстанавливаешься лучше. Надо сплотиться. Всем непросто, и каждый это понимает. Все в коллективе, не только футболисты, должны внести лепту», — приводит слова Сутормина пресс-служба клуба.