«Карабах» привёз чемпионский трофей на разрушенный стадион в Агдаме

Сегодня, 28 ноября, азербайджанский футбольный клуб «Карабах» посетил Агдам. С 23 июля 1993 года до 20 ноября 2020 года этот город находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщает Azerisport, «Карабах» приехал в Агдам впервые. Футболисты и тренеры посетили городскую мечеть, могилу бывшего игрока и главного тренера «Карабаха» Аллахверди Багирова, а также поиграли на разрушенном стадионе «Имарет». Команда привезла на арену кубок, который получила за победу в азербайджанской Премьер-лиге.

В июне федерация футбола Азербайджана приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпион страны был определён согласно положению в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом Азербайджана стал «Карабах», который на восемь очков опередил «Нефтчи». Третье место занял клуб «Кешля».