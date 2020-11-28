«Валенсия» без Черышева проиграла «Атлетико»

В матче 11-го тура испанской Примеры «Валенсия» уступила мадридскому «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил защитник «Валенсии» Тони Лато в собственные ворота. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче. 27 ноября стало известно, что тест Черышева на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«Атлетико» в 9 матчах набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Валенсия» (12) — на 10-м месте, команда провела 11 матчей. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад» (23), которому в 11-м туре предстоит сыграть с «Вильярреалом».