Денис Глушаков прокомментировал победу «Химок» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«После холодной Уфы собрались на базе, готовились в обычном режиме. Возможно, чуть больше внимания уделили стандартам. Они сыграли важную роль в победе сегодня. Очень важны и слаженные действия команды, самоотдача и характер. На каждый матч выходим с настроем биться за три очка. В игре иногда может что-то не получаться, но важен характер, чтобы все футболисты выгрызали мячи. Только так можно побеждать.

Соперник ничем не удивил, ждали только, что Вильена будет бить издалека. Знали, что они будут играть в комбинационный футбол, так как у «Краснодара» хороший подбор футболистов в центре. Нам нужно было насытить середину поля, что нам и помогло. Обе команды не хотели отступать, был мужской футбол, поэтому так много жёлтых. Но это нормально.

Так сложилось, что меня направили исполнять штрафные и угловые. До этого не было такой практики на постоянной основе. Никогда не буду ни у кого вырывать стандарты, так как командный игрок. Если скажут, что будет подавать другой, — пожалуйста. Но пока идёт, поэтому подаю. Но где-то и не получается, как временами с «Уфой» из-за мороза. При Сёмине в «Локо» подавал штрафные, угловые. Он нас оставлял после тренировок, мы постоянно их отрабатывали с Алиевым. Ничего сверхъестественного в этом нет», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.