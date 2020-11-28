Бенджамен Менди: готов отдать все силы за «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди прокомментировал победу «горожан» в матче 10-го тура АПЛ с «Бёрнли» (5:0).



«Чувствуем себя очень хорошо. Вся команда счастлива после сегодняшнего матча. До матча с „Бёрнли“ мы создавали много моментов, но они часто не превращались в забитые мячи. Сегодня нападающие и полузащитники сделали свою работу на «отлично».



Чувствую, что в некоторых матчах нам сложнее реализовывать моменты, потому что соперник не пытается играть с мячом и в полном составе остаётся у своих ворот.



Мне было нелегко, иногда возвращался после травм и почти сразу же получал новую. Сейчас чувствую себя более здоровым и готов отдать все силы за „Манчестер Сити“, выполняя свою работу на благо команды», — приводит слова Менди BBC.



В матче с «Бёрнли» 26-летний француз забил свой первый гол за «горожан».

Видео гола Менди:

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.