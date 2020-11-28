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«Эвертон» с 1990 года не проигрывает на домашнем стадионе в матчах с «Лидс Юнайтед»

«Эвертон» с 1990 года не проигрывает на домашнем стадионе в матчах с «Лидс Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Стартовал матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимает «Лидс Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Эвертон» не проигрывает уже в тринадцати домашних матчах с «Лидс Юнайтед», одержав за это время шесть побед и семь раз сыграв вничью. Последнее поражение «ирисок» от «павлинов» на «Гудисон Парке» датировано 25 августа 1990 года — в матче первого тура сезона 1990/1991 «Лидс Юнайтед» победил со счётом 3:2.

Информацию можно увидеть на странице Opta Sport в «Твиттере».

Подопечные Карло Анчелотти набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (11) — на 15-м месте.

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