На клубной базе «Ромы» нашли снаряды времён Второй мировой

Пресс-служба «Ромы» сообщила об обнаружении снарядов времён Второй мировой войны на клубной базе.

«Да уж, не каждый день такое случается… Большое спасибо итальянской армии и сапёрной команде после того, как на этой неделе они благополучно достали из грунта тренировочного центра „Ромы“ в Тригории несколько боеприпасов времён Второй мировой войны!» — говорится в сообщении.

Снаряды были обнаружены во время работ на базе «Ромы», связанных со строительством новых тренировочных полей. Футболисты «Ромы» под руководством Паулу Фонсеки во время работы взрывотехников не прерывали тренировочные занятия, так как находились в другой части базы, сообщает Football Italia.

Тренировочный центр имени Фульвио Бернардини в Тригории начал свою работу в 1977 году.