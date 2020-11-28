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«Семак проявил слабость, быстро сдался». Петржела — о возврате капитанской повязки Дзюбе

«Семак проявил слабость, быстро сдался». Петржела — о возврате капитанской повязки Дзюбе
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выход нападающего питерцев Артёма Дзюбы с капитанской повязкой на матч с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Дзюбе. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался. Как минимум нужно было дождаться окончания первой половины сезона. Раньше возвращать капитанскую повязку не было смысла», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч «Арсенал» — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на эту встречу с капитанской повязкой. Напомним, форвард лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала с появлением интимного видео.

Семак не исключил, что капитанская повязка останется у Дзюбы после возвращения Ловрена
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