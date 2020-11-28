Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хендерсон: предпочел бы играть без ВАР

Хендерсон: предпочел бы играть без ВАР
Футбол / Англия 0

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал судейство в матче 10-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).

«Не хочу говорить за других, но я бы хотел просто играть в футбол. Я видел интервью полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в котором он говорит, что изменили так много правил, что игроки больше и не знают их. Это большая проблема на данный момент.

Мы все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе. Я бы предпочел играть без VAR. Можно подумать, что я предвзят, но если вы спросите некоторых игроков «Брайтона», то они скажут то же самое. Сегодняшние решения судей сбивают с толку», – цитирует Хендерсона ESPN.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

«Ливерпуль» стал лидером АПЛ, сыграв вничью с «Брайтоном»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020