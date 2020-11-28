Хендерсон: предпочел бы играть без ВАР

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал судейство в матче 10-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).



«Не хочу говорить за других, но я бы хотел просто играть в футбол. Я видел интервью полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в котором он говорит, что изменили так много правил, что игроки больше и не знают их. Это большая проблема на данный момент.



Мы все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе. Я бы предпочел играть без VAR. Можно подумать, что я предвзят, но если вы спросите некоторых игроков «Брайтона», то они скажут то же самое. Сегодняшние решения судей сбивают с толку», – цитирует Хендерсона ESPN.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

«Ливерпуль» стал лидером АПЛ, сыграв вничью с «Брайтоном»