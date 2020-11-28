Гвардиола: Агуэро не играл с «Бёрнли» из-за распухшего колена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 10-го тура АПЛ с «Бёрнли» (5:0).



«Было важно одержать победу в матче английской Премьер-Лиги. Мы недавно победили в Лиге чемпионов, но для нашей уверенности была необходима именно победа в чемпионате Англии.



В этом сезоне мы играем много игр в сжатые сроки, так что играть 90 минут и поддерживать хороший темп непросто. Всегда есть что улучшать. Для наших игроков очень важно забивать — тогда у них повышаются шансы сыграть в следующем матче.



У Серхио Агуэро распухло колено, но есть надежда, что уже завтра он сможет вернуться к тренировкам.



У нас есть три дня на подготовку к следующему матчу. Мы должны подготовиться к игре с «Порту» в Лиге чемпионов, чтобы побороться за первое место в группе», — цитирует испанского специалиста BBC.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте.

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