Гвардиола: Агуэро не играл с «Бёрнли» из-за распухшего колена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 10-го тура АПЛ с «Бёрнли» (5:0).
«Было важно одержать победу в матче английской Премьер-Лиги. Мы недавно победили в Лиге чемпионов, но для нашей уверенности была необходима именно победа в чемпионате Англии.
В этом сезоне мы играем много игр в сжатые сроки, так что играть 90 минут и поддерживать хороший темп непросто. Всегда есть что улучшать. Для наших игроков очень важно забивать — тогда у них повышаются шансы сыграть в следующем матче.
У Серхио Агуэро распухло колено, но есть надежда, что уже завтра он сможет вернуться к тренировкам.
У нас есть три дня на подготовку к следующему матчу. Мы должны подготовиться к игре с «Порту» в Лиге чемпионов, чтобы побороться за первое место в группе», — цитирует испанского специалиста BBC.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте.
- 28 ноября 2020
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:06
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39