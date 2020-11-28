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«Ростов» разгромил «Динамо» и вышел на третье место в РПЛ

«Ростов» разгромил «Динамо» и вышел на третье место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Московское «Динамо» набрало в 16 матчах 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 16 встречах 32 очка.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
28 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Полоз – 35' (пен)   2:0 Полоз – 71' (пен)   3:0 Полоз – 74'   4:0 Байрамян – 85'   4:1 Моро – 90+1' (пен)
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