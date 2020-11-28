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Петржела: готов возглавить «Зенит», это моя любимая команда

Петржела: готов возглавить «Зенит», это моя любимая команда
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил готовность вновь возглавить петербургскую команду, которую тренировал с 2003 по 2006 год.

«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч «Арсенал» — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Отметим, это вторая ничья подряд для «Зенита». В предыдущем туре петербуржцы поделили очки с «Ахматом».

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