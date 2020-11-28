«Снова все бились и взяли трёху!» Глушаков показал фото из победной раздевалки «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки команды после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Браво, команда! Очередная победа. Снова все бились, не уступали и взяли трёху! Спасибо партнерам, тренерскому и медицинскому штабу. Трудимся и движемся дальше», — написал Глушаков.

«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол забил форвард Мохамед Конате. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с углового навесил к ближней штанге, Конате и головой отправил мяч в ближний угол ворот. «Химки» набрали 18 очков и занимают 11-е место в таблице чемпионата России. «Краснодар» (21) — на девятом месте в розыгрыше РПЛ.