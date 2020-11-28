Радимов: ноль в своих воротах — уже шаг вперёд! Горжусь Прохиным и Чистяковым!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру защитников «Зенита» Данилы Прохина и Дмитрия Чистякова в матче с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Центральный защитник — очень важная позиция в команде. А тут — сразу два, Прохин и Чистяков, и оба с не самой большой игровой практикой. Оба пацана свои, питерские. Но уже играют в Премьер-Лиге. Сегодня против тульского „Арсенала“ отыграли полноценные 90 минут. И пусть не без ошибок, пусть был мандраж, но ноль в своих воротах — это уже шаг вперёд. Горжусь пацанами! Дальше больше. Работать и не останавливаться, а мы со своей поддержкой будем рядом. Ведь так, земляки?» — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.