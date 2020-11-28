Талалаев: по качеству игры эти «Химки» — одна из лучших команд за последнее время

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 16-го тура с «Локомотивом» (0:0), а также прокомментировал игру «Химок», которую тренировал в 2019 году.

«Если брать матч, то результат закономерный. Встречались две хорошие команды. Может, мы чуть больше подходили к воротам, но их подходы были поострее. Вратарь выручил нашу команду. Во втором тайме мы потеряли нить игры, сделали замены. Соперник тоже сразу произвёл замены. Мне нравятся противостояния с тренерами, которые меняют схемы по ходу матча. Доволен тем, как ребята отнеслись к этой встрече. Однако не понравилось, что стали затягивать время в концовке.

Мы перестали делить команды на равные нам или сильнее нас. Сложность чемпионата в том, что не угадаешь, какая из команд будет смотреться яркой. У нас было время посмотреть матч «Химок», и я могу сказать, что по качеству игры эта команда — одна из лучших за последнее время», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.