Полоз — о решении бить пенальти: будем считать, что это я взял инициативу

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, который оформил хет-трик в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1), подвёл итоги встречи.
«Впечатления от победы и от хет-трика? Это первый хет-трик в карьере. Не назову победу простой, до середины второго тайма было достаточно тяжело, мы вели со счётом 1:0. Должен я бить пенальти или решение приняли в ходе игры? Будем считать, что это я взял инициативу», — цитирует Полоза пресс-служба клуба.
Дмитрий оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч. Московское «Динамо» в 16 матчах набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место. Лидером соревнований является «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка.
- 28 ноября 2020
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:06
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39