Полоз — о решении бить пенальти: будем считать, что это я взял инициативу

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, который оформил хет-трик в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1), подвёл итоги встречи.

«Впечатления от победы и от хет-трика? Это первый хет-трик в карьере. Не назову победу простой, до середины второго тайма было достаточно тяжело, мы вели со счётом 1:0. Должен я бить пенальти или решение приняли в ходе игры? Будем считать, что это я взял инициативу», — цитирует Полоза пресс-служба клуба.

Дмитрий оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч. Московское «Динамо» в 16 матчах набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место. Лидером соревнований является «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка.