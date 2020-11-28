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«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Шеффилд Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Робинсон, Перейра, Ахирни-Грант.

Запасные: Баттон, О'Ши, Диангана, Харпер, Кровинович, Филлипс, Робсон-Кану.

«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Бешам, Лоу, Балдок, Брайан, Иган, Бёрк, Норвуд, Берге, Флек, Макбарни.

Запасные: Веррипс, Джагелка, Ландстрём, Осборн, Макголдрик, Муссе.

Подопечные Славена Билича набрали 13 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на 20-м месте.

Проморолик к матчу «Вест Бромвич Альбион» — «Шеффилд Юнайтед»:

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