«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Шеффилд Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Робинсон, Перейра, Ахирни-Грант.
Запасные: Баттон, О'Ши, Диангана, Харпер, Кровинович, Филлипс, Робсон-Кану.
«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Бешам, Лоу, Балдок, Брайан, Иган, Бёрк, Норвуд, Берге, Флек, Макбарни.
Запасные: Веррипс, Джагелка, Ландстрём, Осборн, Макголдрик, Муссе.
Подопечные Славена Билича набрали 13 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на 20-м месте.
Проморолик к матчу «Вест Бромвич Альбион» — «Шеффилд Юнайтед»:
- 28 ноября 2020
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