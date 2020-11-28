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Бильярдный удар полузащитника «Лидс Юнайтед». Видео

Бильярдный удар полузащитника «Лидс Юнайтед». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Эвертон» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «ирисок» «Гудисон Парк». Идёт 85-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 79-й минуте матча — полузащитник гостей Джек Харрисон с правого фланга покатил мяч на вингера Рафаэла, тот его обработал, прошёл чуть вперёд и кручёным ударом с левой ноги отправил мяч под правую штангу. Это первый гол бразильца в составе «павлинов».

Видео первого гола Рафаэла в составе «Лидс Юнайтед»:

«Эвертон» не проигрывает в домашних матчах с «Лидс Юнайтед» с 25 августа 1990 года — в матче первого тура сезона-1990/1991 «Лидс Юнайтед» выиграл со счётом 3:2.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ириски» (16) — на 6-м месте.

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