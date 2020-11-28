«Шальке» разгромно проиграл «Боруссии» М, продлив серию без побед до 25 матчей

В матче 9-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:1.

Счёт на 15-й минуте встречи открыл полузащитник «Боруссии» Флориан Нойхаус. Спустя пять минут нападающий Бенито Раман восстановил равновесие. Защитник Оскар Вендт вывел хозяев вперёд, ассистировал ему Нойхаус. Нападающий «Боруссии» Маркус Тюрам забил третий гол своей команды, а полузащитник Ханнес Вольф на 80-й минуте поставил точку в матче.

«Шальке» довёл безвыигрышную серию до 25 матчей, учитывая предыдущий сезон чемпионата. В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» 9 матчей сыграл вничью и в 16 встречах потерпел поражение.

«Боруссия» набрала 15 очков и занимает седьмое место в таблице Бундеслиги. «Шальке» (3) — на последнем месте.