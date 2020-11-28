Два пенальти, очередной гол Жоты — в видеообзоре матча «Брайтон» — «Ливерпуль»

Завершился стартовый матч субботней программы 10-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 19-й минуте главный судья Стюарт Атвелл без раздумий назначил пенальти. К точке подошёл нападающий Ниль Мопе, но забить не сумел — мяч прошёл мимо угла ворот.
Счёт был открыт на 60-й минуте матча — Мохамед Салах в одно касание сделал скидку к линии штрафной, где Диогу Жота подхватил атаку, вышел на ударную позицию и направил мяч точно впритирку со штангой.
На 91-й минуте судья, с помощью VAR, второй раз назначил пенальти в ворота «Ливерпуля. К точке подошёл полузащитник Паскаль Гросс и, пробив по центру ворот, сравнял счёт.
Видеообзор матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»
Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.
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