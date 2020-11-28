Карло Анчелотти прослезился во время минуты молчания в память о Диего Марадоне. Видео
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прослезился во время минуты молчания в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, который ушёл из жизни 25 ноября.
Эпизод случился перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:1). Анчелотти и Марадона пересекались на футбольном поле, будучи игроками «Милана» и «Наполи».
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
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