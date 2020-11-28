Шварц: «Динамо» не смогло сравнять счёт, потом игру сломали пенальти

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча с «Ростовом» (1:4).
«Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счёт, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Матч сложился не так, как мы хотели», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.
Московское «Динамо» набрало в 16 матчах 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 16 встречах 32 очка.
- 28 ноября 2020
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:23
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40