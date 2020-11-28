Филлипс: в планах «Лидса» — продолжать показывать яркую и красивую игру

Полузащитник «Лидс Юнайтед» Калвин Филлипс прокомментировал победу «павлинов» в матче 10-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).
«Мы хорошо начали со стартового свистка арбитра, на протяжении всей игры создавая опасные моменты у чужих ворот. Мы знали, что рано или поздно мы будем вознаграждены забитым мячом.
Это особый момент для Рафиньи. Сегодня днём я сказал ему, что он забьёт гол. Рафаэл был близок к этому в предыдущих матчах. Он отлично справился со своей задачей на сегодня.
Мы просто счастливы выйти на поле и выложиться на все 90 минут. Приятно показать хорошее выступление перед главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. В наших планах — продолжать усердно работать и показывать яркую и красивую игру», — приводит слова 24-летнего англичанина BBC.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и поднялись 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ириски» (16) — на 6-м месте.
- 28 ноября 2020
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